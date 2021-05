Selina Nunez (28) hat allen Grund zur Freude! Die einstige Sängerin der Popstars-Band Queensberry hatte ihren Fans im Dezember des vergangenen Jahres ein süßes Geheimnis anvertraut und erzählt, dass sie und ihr Partner Rigo seit Sommer 2020 verlobt sind. Zusammen mit den News hatte sie außerdem ausgeplaudert, dass sie 2021 im kleinen Kreis heiraten wollen. Nun ist ihr großer Tag gekommen: Rigo und Selina sind Mann und Frau!

Auf Instagram teilt die Musikerin jetzt gleich mehrere Eindrücke der Hochzeit. Unter anderem sieht man sie und ihren Liebsten bei einem zärtlichen Kuss und beim gegenseitigen Ringe anstecken. Zu der romantischen Zeremonie trug Selina ein wadenlanges weißes Brautkleid mit Ärmeln aus Spitze und offenes Haar. Aus einem Kommentar zu ihrem Post geht hervor, dass sie und ihr Mann sich am 28. Mai das Ja-Wort gegeben haben – und wie bedeutsam die Zahl 28 für sie ist: Sie wurde am Tag ihrer Hochzeit nicht nur 28 Jahre alt – sie kam außerdem am 28. November 2016 mit Rigo zusammen und verlobte sich vier Jahre später am 28. Juni mit ihm.

Selina heiratete standesamtlich und mit dem engsten Kreis – eine große Sause soll aber noch folgen, wie sie 2020 gegenüber Promiflash erklärt hatte: "2021 heiraten wir standesamtlich im ganz kleinen Rahmen und die große Feier wird 2022 stattfinden." Für das kommende Jahr wünscht sie sich eine Trauung in einer idyllischen und zugleich gemütlichen Location. "Es soll alles ganz locker sein. Kein gesetztes Menü, sondern lieber ein BBQ", hatte sie ihre Vorstellungen beschrieben.

