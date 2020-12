Er hat den Rosenkampf für sich entschieden! Seit Wochen verfolgen die Fans ganz gespannt Melissas (25) Liebesabenteuer bei Die Bachelorette. Unter den anfangs 20 Prachtkerlen wählte die Love Island-Bekanntheit ihre zwei Favoriten aus und schickte Daniel Häusle (25) und Leander Sacher (23) ins große Finale. Jetzt ist es endlich so weit: Die Brünette vergibt ihre letzte Rose – und gesteht Leander ihre Liebe.

Während die 25-Jährige liebevoll die Hand des Kosmetikfirmenbesitzer hält, blickt sie auf ihre gemeinsame Zeit in der Datingshow zurück und erinnert sich an die schönsten Momente mit Leander. "Du hast die letzte Rose am ersten Abend bekommen und jetzt hat die letzte Rose eine ganz andere Bedeutung bekommen. Leander, ich habe mich in dich und deine Art verliebt. Und möchte dich fragen, möchtest du die letzte Rose annehmen?", fragt sie den Aachener daraufhin und bekommt – natürlich – die erhoffte Antwort. "Ja, möchte ich", säuselt er und die zwei besiegeln ihre gemeinsame Zukunft mit einem innigen Kuss.

Bei Konkurrent Daniel sitzt unterdessen die Enttäuschung tief. Er musste sich kurz vor Show-Ende im Kampf um das Herz der Fersehbekanntheit geschlagen geben. Auch Melissa fiel es schwer, dem Österreicher einen Korb zu geben. "Die Person hat es nicht verdient, die Person hat die beste Frau dieser Welt verdient, es gab ja auch nie Fehler", meinte sie. Die Gefühle für Leander seien aber einfach stärker gewesen.

Alle Episoden von "Die Bachelorette" bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Leander und Melissa bei "Die Bachelorette"

Anzeige

TVNOW Leander und Melissa bei "Die Bachelorette"

Anzeige

TV NOW Daniel Häusle und Bachelorette-Melissa im großen Finale

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de