Ehrliche Worte von Roxy! Seit mittlerweile acht Folgen stellt das Reality-Sternchen zusammen mit seinem Partner Calvin Kleinen bei Temptation Island V.I.P. seine Liebe auf die Probe. Der Muskelmann war bereits in der fünften Episode der Fremdflirtshow schwach geworden und legte wegen der hohen Reizüberflutung an sexy Singleladys selbst Hand bei sich an. Seine Freundin zog in der am vergangenen Samstag ausgestrahlten Folge nach. Ob sie ihr erotische Abenteuer hinter verschlossener Badezimmertür bereut, verriet sie jetzt!

Zwar konnte man die 27-Jährige anders als ihren Partner nicht bei ihrer Solosex-Einlage beobachten, allerdings war neben dem Brummen eines Vibrators ein deutliches Stöhnen zu hören. Für Roxy überhaupt kein Problem, wie sie jetzt gegenüber Promiflash verriet: "Ich stehe absolut dazu. Es kam halt über mich. Und das ist völlig okay. Wir leben in einem Zeitalter, in dem man offen zu seiner Sexualität stehen kann." Sie sei der Meinung, dass, wenn man auf etwas Lust habe, man diesem Gefühl auch nachgeben sollte, stellte die gelernte Zerspanungsmechanikerin außerdem klar.

Ob die Berührungen und lüsternen Blicke von Verführer Jay in der vorangegangenen Partynacht schuld an Roxys privatem Augenblick im Bad war, behielt sie im Gespräch mit Promiflash allerdings für sich. In der Show selbst erklärte sie dazu: "Er hat ein paar Gelüste hier hochgeholt, die ich eigentlich nicht hochholen wollte. Es reicht, das ist zu viel Kopfkino."

