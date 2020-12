Da ging es aber mal ganz schön heiß her bei Temptation Island V.I.P.! Seit knapp zwei Wochen stellen vier Paare ihre Beziehung in der Fremdflirtshow auf die Probe und testen ihre Treue in der Beziehung. Auch Calvin Kleinen und Roxy wagen das Experiment: Bisher allerdings eher mit mäßigem Erfolg. Sowohl Calvin als auch Roxy haben ihren Spaß mit den Singles – vor allem Verführer Jay hatte es der Brünette angetan. Seinen Geburtstag nahm der Singlemann in der vergangenen Folge als Anlass, um einen ganz besonderen Wunsch zu äußern.

“Ich wünsche mir Geburtstagssex von dir", gab Jay seinen Wunsch ganz selbstbewusst gegenüber Roxy preis. Dass die beiden sich sehr gut verstehen, ist offensichtlich: Bei der Geburtstagsparty tanzten sie sexy zusammen und konnten die Finger kaum voneinander lassen: Es wurde gefeiert, getrunken und gekuschelt. Die Nürnbergerin meinte nach Jays extremen Flirtversuch im Interview: "Er hat ein paar Gelüste hier hochgeholt, die ich eigentlich nicht hochholen wollte. [...] Es reicht, zu viel Kopfkino. Mehr werde ich dazu nicht sagen."

Und auch den anderen Ladys blieb die Turtelei von Jay und Roxy nicht verborgen. “Bei Roxy und Jay war schon ein bisschen Knistern da, das habe ich in der Luft gespürt", schilderte Teilnehmerin Stephi (26) im Interview. Sie sei gespannt, wie es zwischen den beiden nach der Sendung weitergehe.

Roxy und Jay

Roxy und Jay im Bett bei "Temptation Island V.I.P."

Jay und Roxy bei "Temptation Island V.I.P."

