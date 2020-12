Melissa (25) holt sich Rat bei ihren besten Freundinnen! Die Entscheidung, welcher Singlemann Hand in Hand mit der Brünetten aus Die Bachelorette gehen wird, steht unmittelbar bevor. Bald wird die frühere Love Island-Teilnehmerin entweder Leander Sacher (23) oder Daniel Häusle (25) die letzte, alles entscheidende Rose übergeben. Doch zuvor holt die Beauty noch die Meinung ihrer engsten Vertrauten ein. Welcher potenzielle Traummann konnte bei Melissas Freundinnen punkten?

Nach den Treffen mit dem Österreicher und seinem Konkurrenten ist für Isabel und Eda klar: Den besseren ersten Eindruck hat Daniel gemacht. "Also, vom Gefühl her ist es schon mehr in Richtung Daniel, einfach, weil da mehr Nähe da war. Dieses Strahlen in den Augen wie gestern, das war jetzt nicht so krass da", lautet Isabels Urteil. Und auch Freundin Eda stimmt dem zu. "Gestern hast du mehr gestrahlt und bei Leander finde ich, dass du zu sehr mit deinem Kopf beschäftigt bist, als gäbe es da eine Blockade", bringt sie die 25-Jährige zum Nachdenken.

Vor allem, dass Leander sie bisher nicht wirklich hinter die Fassade hat blicken lassen, macht Melissa unruhig. "Daniel hat ja gestern gesagt, er möchte eine Beziehung und vielleicht fehlt mir genau das bei Leander noch", schüttet sie Eda ihr Herz aus. Isabel gibt ihr nach beiden Dates mit den Bachelorette-Jungs mit auf den Weg: "Ich sage nicht, dass es sich nicht noch aufbauen könnte, aber du musst jetzt tief in dich reinschauen und sehen, wo du dich mehr siehst."

