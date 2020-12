Konnte Bachelorette Melissa (25) mit ihrem neusten Entscheidungs-Look überzeugen? Langsam wird es ernst für die ehemalige Love Island-Kandidatin! Am Mittwochabend flimmerte nun schon das Halbfinale der aktuellen Staffel über die TV-Bildschirme: Während Leander Sacher (23) und Daniel Häusle (25) ins Finale einzogen, musste Ioannis Amanatidis (30) seine Koffer packen. Für die vorletzte Nacht der Rosen warf Melissa sich natürlich wieder mächtig in Schale – doch wie kam der Look an?

Auch an diesem Entscheidungsabend geizte die süße 25-Jährige mal wieder nicht mit ihren Reizen – so bot das hellblaue, bodenlange Ballkleid nicht nur einen guten Blick auf Melissas Rücken, sondern auch auf ihr XXL-Dekolleté! Zumindest bei ihren drei Halbfinalisten kam das Outfit gut an: So bekamen Leander, Daniel und Ioannis bei ihrem Anblick direkt große Augen.

Und was sagen die Fans zu dem eleganten und dennoch heißen Look? Unter ihrem Instagram-Posting mit dem Kleid finden sich bereits zahlreiche Komplimente. "Wow, du sahst wirklich Hammer aus heute!", schwärmte eine Abonnentin. Ein anderer Fan betonte jedoch: "Hübsch, aber nicht dein schönstes Kleid!"

Anzeige

TVNOW Ioannis, Daniel, Leander und Melissa bei "Die Bachelorette" 2020

Anzeige

TVNOW Melissa, TV-Bekanntheit

Anzeige

TVNOW Melissa Damilia, Rosenverteilerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de