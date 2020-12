Macht sich Shelly Gedanken über die Familienplanung? Das Hier & Jetzt-Gesicht leidet an einer unbekannten Lungenkrankheit und ist rund um die Uhr auf ein Sauerstoffgerät und größtenteils sogar auf einen Rollstuhl angewiesen. Von ihrer Diagnose lässt sich die 22-Jährige aber nicht kleinkriegen – sie erfüllte sich einen großen Wunsch und heiratete ihren Freund Alexander. Kann sich das Paar nach seiner Hochzeit vorstellen, gemeinsam Nachwuchs zu bekommen?

"Aktuell ist Kinderkriegen kein Thema", erklärte Alex in der vergangenen Folge von "Hier & Jetzt". Grund dafür sei der gesundheitliche Zustand seiner Ehefrau. Zu groß sei das Risiko, dass etwas passieren könnte. "So, wie es derzeit ist, besteht die Gefahr, dass etwas schiefgeht und Shelly oder dem Kind etwas passiert", gibt er Einblicke in ihre private Situation.

Shelly weiß nicht, wie viel Lebenszeit ihr noch bleibt. Da es keine eindeutige Diagnose gibt, erhält sie auch keine Therapie. Trotz ihrer schwierigen Situation verliert die brünette Schönheit aber nie den Mut. "Natürlich macht man sich Gedanken, wen man zurücklässt und wie es denen geht, aber das sind auch Gedanken, denen man einfach nicht zu viel Raum geben sollte", schildert sie.

Anzeige

Instagram / _miichellesophiie Alexander Schindlmeier und Shelly

Anzeige

Instagram / _miichellesophiie Shelly, Influencerin

Anzeige

Instagram / /_miichellesophiie Shelly, "Hier & Jetzt"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de