Shelly lässt sich nicht unterkriegen! Der Hier & Jetzt-Star ist unheilbar krank – die Brünette leidet an einer unbekannten Lungenkrankheit. Daher gibt es für sie keine eindeutige Diagnose – und dementsprechend auch keine Therapie. Das Haus kann Shelly fast ausschließlich im Rollstuhl verlassen, ihr Sauerstoffgerät muss sie rund um die Uhr mit sich führen. Doch sie lässt sich in keinster Weise davon abhalten, ihr Leben nach all ihren Möglichkeiten auszukosten: Deshalb heiratete sie ihren Traummann schon mit 22!

Shelly hat in ihrem Alex den richtigen Partner gefunden: "Das ist ein mein Traummann. Wenn ich ihn mir hätte backen können, wäre er genau so", schwärmt die TV-Bekanntheit. Bereits sieben Jahre sind die beiden ein Paar, drei davon wohnen sie schon zusammen. Zu jung zum Heiraten fühlte die gelernte Bürokauffrau sich nicht: "Ich weiß nicht, wie lange ich noch habe. Vielleicht verpasse ich etwas, wenn ich zu lange warte. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt", findet die Beauty.

Von der Ungewissheit darüber, wie viel Zeit ihr noch bleibt, lässt sie sich aber nicht einschränken: "Natürlich macht man sich Gedanken, wen man zurücklässt und wie es denen geht, aber das sind auch Gedanken, denen man einfach nicht zu viel Raum geben sollte." Das sieht ihr Ehemann ähnlich: "Die Krankheit ist für mich zweitrangig, weil Shelly mir mehr als genug zurückgibt, dass ich die Strapazen mit ihr durchmache." Für ihn zähle die Zeit, die er mit ihr habe.

Anzeige

Instagram / _miichellesophiie Alexander Schindlmeier und Shelly

Anzeige

Instagram / _miichellesophiie Alexander Schindlmeier und Shellys Eheringe

Anzeige

Instagram / _miichellesophiie Shelly, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de