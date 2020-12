Hier & Jetzt-Star Shelly ist seit Kurzem eine glückliche Ehefrau! Die Brünette, die durch die RTL2-Doku bekannt wurde, leidet an einer unheilbaren Lungenkrankheit. Sie ist deshalb auf ein Sauerstoffgerät angewiesen und sitzt fast rund um die Uhr im Rollstuhl. Trotzdem weiß die gelernte Bürokauffrau ihr Leben nach ihren Möglichkeiten auszukosten. Mit 22 Jahren heiratete sie nun ihre große Liebe Alexander Schindlmeier. Kann Patrizia, die 2018 in dem Format zu sehen war, die Hochzeit in so jungen Jahren nachvollziehen?

Auch Patrizia weiß jeden Moment zu schätzen. Sie leidet nicht nur an Multipler Sklerose, sondern kämpft auch seit Jahren gegen Brustkrebs. Shellys Hochzeit mit ihrem Liebsten hält sie deshalb für genau die richtige Entscheidung: "Sie hat es genau richtig gemacht. Auch als gesunder Mensch verbringen wir unsere Zeit damit, auf den richtigen Moment zu warten. Aber wann ist der richtige Moment? Was ist, wenn das Schicksal einen anderen Plan hat?", erklärte sie gegenüber Promiflash. Zeit sei das Kostbarste der Welt, was einem niemand zurückgeben könne. Die Mutter eines Sohnes ist deshalb der Meinung: "Wenn man die Gelegenheit hat, sollte man es tun!"

Generell würden die aktuellen "Hier & Jetzt"-Teilnehmer für Patrizia alles richtig machen. "Solange sie Mut, Freude und Lebenslust in sich tragen und sich nicht unterkriegen lassen, ist das der perfekte Weg ins Glück", so die ehemalige Shopping Queen-Teilnehmerin gegenüber Promiflash.

Instagram / _miichellesophiie Alexander Schindlmeier und Shelly

Instagram / _miichellesophiie Alexander Schindlmeier und Shellys Eheringe

Instagram / pantera3006 Patrizia, "Hier & Jetzt"-Star

