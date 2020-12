Die deutsche YouTuberin Kayla Shyx rechnet nach ihrem bestandenen Abitur mit ihrer Lehrerschaft ab! Seit rund drei Jahren dreht die Berlinerin bereits Videos für die beliebte Plattform. Darin äußert sie oft schonungslos ihre Meinung über ihre Influencer-Kollegen – denn viele und vor allem deren Auftreten auf Social Media gehen der 18-Jährigen gewaltig gegen den Strich. In einem aktuellen Beitrag visiert sie nun ihre früheren Lehrer*innen an, denn besonders eine tat Kayla ihrer Meinung nach in der Vergangenheit mehr als einmal unrecht und mobbte sie sogar!

Dieses Jahr hat Kayla ihre Schulzeit endlich erfolgreich beendet. Ein Grund für die Teenagerin, endlich mal alles vom Stapel zu lassen, was sie in den vergangenen Jahren mit manchen ihrer Lehrer mitmachen musste. Vor allem ihre letzte Klassenlehrerin schien sie gewaltig auf dem Kieker gehabt zu haben, wie die Beauty in einem YouTube-Clip jetzt erklärte. "Sie hat mich vor der ganzen Klasse 'dumm' genannt. Und es war nicht so, dass ich etwas Inhaltliches nicht lösen konnte – auch wenn es selbst da nicht berechtigt gewesen wäre", berichtete sie von einem Vorfall.

Doch damit nicht genug – auch in Kaylas Abwesenheit hätte besagte Pädagogin schlecht über sie gesprochen. Insbesondere bei einer Wichtelaktion soll die Lehrerin gezielt bei einer Mitschülerin gegen sie ausgeteilt haben: "[Meine Mitschülerin] hat mir erzählt, sie ist nach der Stunde zu der Lehrerin gegangen, um ihren Wichtelzettel abzuholen und dann hat [die Lehrerin] gesagt: 'Tut mir leid. Leider ist das der letzte Zettel, der da war. Da kann ich leider auch nichts machen.' Ratet welcher Name auf dem Zettel stand", berichtete Kayla entsetzt.

Anzeige

Instagram / kayla_shyx Kayla Shyx

Anzeige

Instagram / kayla_shyx Kayla Shyx, deutsche Influencerin

Anzeige

Instagram / kayla_shyx Kayla Shyx in Portugal im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de