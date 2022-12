Nach Liveshow-Unfall: Kayla Shyx zeigt ihre gebrochenen Arme

Kayla Shyx nimmt ihren Unfall mit Humor. Vor wenigen Tagen nahm die YouTuberin an dem Live-Event "Get Away!" teil. Für den Streamingdienst Joyn versammelte Twitch-Star MontanaBlack (34) eine Gruppe Webstars und bestritt mit ihnen eine Art Escape-Spiel im Extremformat. Als sie sich bei einer Challenge durch Wände kämpfen musste, stürzte die 20-Jährige und brach sie gleich beide Arme. Jetzt meldet Kayla sich im Netz zurück und berichtet alle Details.

Über ihren YouTube-Kanal gibt Kayla ihren Fans jetzt einen ausführlichen Unfallbericht. Dabei zeigt sie sogar ihre Narbe unter den Schienen, die ihre Handgelenke stützen. "Ich hab hier jetzt eine Metallplatte drin", meint sie. In den vergangenen Tagen nach der Show sei sie operiert worden und seitdem könne sie die Hände und Finger kaum bewegen, geschweige denn duschen gehen. Trotz der Verletzung scheint Kayla aber guter Dinge zu sein: "Ich zeige euch jetzt nicht meine offene Wunde, auch wenn ich echt gern würde. Ich finde das echt cool, so Narben."

Trotz des Unfalls hat Kayla eine klare Meinung zu der letzten Challenge. Sie findet, dass die Aufgabe unfair war, denn ihre beiden männlichen Gegner Knossi (36) und Sascha Hellinger seien durch ihre Kraft in klarem Vorteil gewesen. "Ihr Arschlöcher habt nicht erwartet, dass eine Frau ins Finale kommt. Es sind drei Wände, die man durchbrechen muss", findet sie. Letztendlich gebe sie aber niemandem die Schuld für ihren Unfall – vor allem nicht Gastgeber Monte.

Instagram / montanablack MontanaBlack im Januar 2020

Instagram / kayla_shyx Kayla Shyx, Influencerin

Instagram / kayla_shyx RevedTV, Knossi, Kayla Shyx und Sascha Hellinger

