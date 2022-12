Montana Blacks Sendung "Get Away!" startet mit Armbrüchen

Damit hat niemand gerechnet. MontanaBlack (34) ist der größte deutsche YouTuber im Streaming Bereich und hat mit seinen fast drei Millionen Abonnenten eine große Reichweite aufgebaut. Diese nutzte er jetzt, um die Sendung "Get Away!" ins Leben zu rufen. Hierbei werden fünf Influencer in eine Art Gefängnis gesteckt und müssen wie bei einem Escape-Room versuchen, auszubrechen. Bis zu der letzten Aufgabe hat alles wunderbar funktioniert – doch dann verletzte sich die Influencerin Kayla Shyx.

Als Kayla am vergangenen Sonntag in der ersten Folge auf Joyn eine Wand aus Rigips und Erde durchbrechen wollte, stürzte sie nach hinten um und stütze sich wohl auf den Armen ab. Das hatte schmerzhafte Folgen: Sie brach sich dabei die beiden Gliedmaßen. Auf der Kamera wurde das nicht festgehalten, da in diesem Moment der Gewinner Knossi (36) gefilmt wurde. Der Moderator Steven Gätjen (50) reagierte in der Situation schnell und rief direkt Rettungssanitäter zur Hilfe. Kurz danach wurde die 20-Jährige ins Krankenhaus gefahren und unter Vollnarkose operiert.

Inzwischen kann Kayla schon wieder auf ihrem Instagram-Kanal scherzen. Sie postete eine Bildreihe aus dem Krankenhaus und kommentierte diese mit: "Knossi hat vielleicht gewonnen, aber ich hab mir beide Arme brutal gebrochen, ohne zu heulen."

Kayla Shyx, Influencerin

RevedTV, Knossi, Kayla Shyx und Sascha Hellinger

MontanaBlack im Juli 2022

