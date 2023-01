Nach Tim: Ist der nächste Elevator Boy in festen Händen?

Damit würden tausende Mädchenherzen auf der ganzen Welt brechen. Bene Schulz hat fast 10 Millionen Follower auf TikTok. Gemeinsam mit seinen Freunden und Kollegen Tim Schaecker (23), Julien Brown, Jacob Rott und Luis Freitag war der geborene Hamburger durch Videos im Fahrstuhl berühmt geworden. Die sogenannten Elevator Boys hatten sich zu heiß begehrten Frauenschwärmen entwickelt. Erst vor einigen Wochen wurde bekannt, dass Tim vergeben ist. Nun kursieren Gerüchte, dass auch Bene eine Freundin haben soll.

Angeblich soll etwas zwischen dem 21-Jährigen und der YouTuberin Kayla Shyx laufen. Der Instagram-Kanal teatoker trägt einige Hinweise darauf zusammen. Die ehemalige "Die Mädchen-WG"-Protagonistin kommentierte beispielsweise etliche alte Bilder des TikTok-Stars. Außerdem hatte sie eine Story gepostet, in der zu sehen war, wie sie gemeinsam mit dem Lockenkopf ein Essen genießt und Händchen hält. Diese löschte die Berlinerin allerdings wieder. Auf einem Selfie ist außerdem eine Männerhand um Kaylas Hüfte gelegt. Ein markanter Ring deutet erneut auf Bene hin.

Die Fans der 20-Jährigen glauben allerdings nicht an eine Beziehung zwischen den beiden. Auch weil Kaylas Kommentare unter Benes Beiträgen sehr überspitzt wirken. Es wird vermutet, dass die Content Creatorin einen sogenannten Prank, also einen Streich für ein Video veranstaltet. "Kaylas Humor, jeder, der sie nur ein bisschen kennt, weiß das", schreibt ein User unter die Beiträge. "Kaylas Video darüber wird so lustig", meint ein weiterer.

Instagram / bene.sz Bene Schulz, TikTok-Star

Instagram / kayla_shyx Kayla Shyx bei "Get Away!"

Getty Images Die Elevator Boys im September 2022 in New York City

