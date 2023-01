Geht da was? Bene Schulz und Kayla Shyx zusammen im Urlaub

Ist es etwa doch kein Prank? Am Dienstag kamen Vermutungen auf, dass sich zwischen der Influencerin Kayla Shyx und dem TikToker Bene Schulz eine romantische Beziehung entwickelt haben soll. Seit dem Aufkommen der Gerüchte haben sich weder Bene noch Kayla dazu geäußert und vermeintlich verräterische Bilder wurden wieder gelöscht. Von der Community wurde spekuliert, dass es sich um eine Fake-Beziehung für ein neues Video handeln könnte. Doch jetzt ist ein Bild aufgetaucht, das die Vermutungen über eine Beziehung doch bestätigen könnte.

Der Instagram-Kanal teatoker teilte jetzt einen Screenshot von einer Fan-Instagram-Story, in der ein Follower Kayla und Bene zusammen an einem Strand in Afrika gesehen hat. Dabei tragen beide lässig Sonnenbrillen und Bene hält einen Drink zum Anstoßen in der Hand. Kommentiert wurde das Foto von dem Fan mit den Worten: "Wen man am Strand zwischen den Jahren alles so trifft." Das bedeutet, dass die beiden Influencer ihre Fans schon seit einigen Wochen an der Nase herumführen.

Nach diesem Beitrag scheinen die Fans der beiden ziemlich durcheinander zu sein. Die Kommentare unter dem Post sind zwiegespalten. "Ich glaube langsam nicht mehr, dass die uns verarschen", schrieb ein verunsicherter Follower, ein anderer wiederum ist sich sicher: "Die nehmen uns hops, ich sag’s euch."

Instagram / kayla_shyx Kayla Shyx in Portugal im Juli 2020

TikTok / kaylashy Bene Schulz und Kayla Shyx, Webstars

Instagram / bene.sz Bene Schulz, TikTok-Star

