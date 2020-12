Ist Melissa (25) tatsächlich in freudiger Erwartung eines Kindes? Am Mittwoch flimmerte das große Finale der Bachelorette über die TV-Bildschirme, in dem die amtierende Rosenverteilerin ihren Sieger kürte: Leander Sacher (23) hat es geschafft, das Herz der ehemaligen Love Island-Kandidatin zu erobern. Seit dem Ende der Dreharbeiten vor wenigen Monaten sind die beiden ein Paar – und bald vielleicht sogar Eltern? Zumindest vermuten das nun einige Fans, nachdem sich Melissa in einem Interview mit einer verdächtigen Wölbung am Bauch zeigte. Jetzt bezieht sie Stellung zu den Gerüchten!

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde hakte nun ein neugieriger Fan bei Melissa nach und wollte wissen, ob sie tatsächlich schwanger sei. Daraufhin antwortete sie: "Das habe ich jetzt tatsächlich schon öfter gelesen, und ich denke mir so: Nein. Ich stand vielleicht ein bisschen unvorteilhaft. Vielleicht hat mich das Kleid ein bisschen dicker wirken lassen." Sie habe jedenfalls höchstens ein Foodbaby.

Das schien die Mehrheit der Promiflash-Leser schon geahnt zu haben. Von insgesamt 2.191 Teilnehmern einer Blitz-Umfrage [Stand 10. Dezember 2020, 17:40 Uhr] vermuteten nur 283 (12,9 Prozent), dass die 25-Jährige schwanger ist. 1.908 (87,1 Prozent) waren dagegen der Meinung, dass sie nur eine ungünstige Pose gewählt hatte.



