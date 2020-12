Im Hause Robens laufen die Hochzeitsvorbereitungen auf Hochtouren. Am morgigen Freitag wollen sich Andreas und seine Caroline noch einmal das Jawort geben. Ihr Traumkleid hat die Wahlmallorquinerin bereits vor Wochen ausgewählt. Aber natürlich soll an ihrem großen Tag auch das Styling perfekt sein. Deshalb ließ sich Caro nun von einem Experten-Team aufhübschen und überrascht ihre Fans jetzt mit einer haarigen Transformation.

"Und was ich heute sonst so gemacht habe? Haare! Die Hochzeit rückt näher, aber eins ist sicher: Haare und Make-up sind 100 Prozent", schrieb die Goodbye Deutschland-Bekanntheit auf Instagram. Dazu postete sie ein Foto, auf dem sie ihre neue blonde Wallemähne präsentiert. Damit gehören ihre roten Rasterzöpfe, die sie nach ihrem Sieg bei Das Sommerhaus der Stars getragen hatte, der Vergangenheit an.

Außerdem stattete die ehemalige Bodybuilderin erst vor rund einem Monat dem Beauty-Doc einen Besuch ab, um sich verjüngen zu lassen. "Am besten gefällt mir das Ergebnis der 'Eye-Opener-Behandlung' in Kombination mit der Glättung meiner Stirnfalten, da sie meinen natürlichen Blick wirklich positiv verändert haben", schwärmte sie bereits im Gespräch mit Promiflash.

Instagram / caroline_andreas_robens Andreas und Caro Robens im Dezember 2020

Instagram / caroline_andreas_robens Caro Robens, "Goodbye Deutschland"-Star

Privat Caroline Robens, Reality-TV-Star

