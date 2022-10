Lishas Hochzeit: So schick sind die Robens und Danni Büchner

Sie werfen sich in Schale! Lisha und Lou sind bereits standesamtlich verheiratet. Lange Zeit träumte das Paar von einer großen Hochzeitsfeier mit Familie und Freunden. Aufgrund der Gesundheitslage fielen die Pläne jedoch immer wieder ins Wasser. Jetzt war es aber endlich so weit. Lisha und Lou durften im ganz großen Stil ihre Hochzeit zelebrieren. Auch Daniela Büchner (44) sowie Caro und Andreas Robens gehörten zu den Gästen – und die brezelten sich für die Hochzeit so richtig auf!

Auf Instagram posteten Caro und Andreas ein Foto von sich und präsentierten ihre schicken Looks für den Abend. Das Motto von Lisha und Lous Hochzeit war "All in white". Das bedeutet, dass nicht nur die Braut, sondern auch die Gäste ganz in weiß gekleidet erscheinen sollten. Caro wählte ein bodenlanges Kleid aus Spitze mit tiefem Ausschnitt, während ihr Mann sich für einen Leinenanzug bei den warmen Temperaturen entschied.

Auch Danni warf sich mit ihrer Tochter Joelina (22) in Schale. Die beiden Frauen trugen bodenlange Kleider und eine hochgesteckte Frisur. Lisha hingegen teilte bisher auf Instagram nur ein Foto davon, wie sie sich auf ihren großen Tag vorbereitet. Fans dürften daher besonders gespannt sein, wie die TV-Bekanntheit auf ihrer Hochzeit aussah.

Anzeige

Instagram / caroline_andreas_robens Caro und Andreas Robens auf der Hochzeit von Lisha und Lou

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner und ihre Tochter Joelina auf der Hochzeit von Lisha und Lou

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner und Sibel Savas

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha bei den Vorbereitungen auf ihre Hochzeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de