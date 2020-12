Der große Tag ist endlich gekommen! Nachdem es im Sommerhaus der Stars doch das eine oder andere Mal bei dem Bodybuilder-Pärchen gekracht hatte, haben Caro und Andreas Robens sich dazu entschieden, ihren Liebesschwur bei einer zweiten Hochzeit zu erneuern. Im kleinen Kreis haben sich die Goodbye Deutschland-Auswanderer in ihrer Wahlheimat Mallorca zum zweiten Mal die ewige Liebe geschworen. Jetzt gibt es endlich erste Aufnahmen von der Feier und dem Brautpaar.

Zur Zeremonie waren auch einige TV-Kollegen eingeladen, die fleißig Eindrücke von den Festlichkeiten teilen. So ist in Ex-Bachelor Andrej Mangolds (33) Story nicht nur die Traumlocation und der feierlich gedeckte Tisch zu sehen, sondern auch das Paar der Stunde. Während Andreas sich zu dem besonderen Anlass in einen schicken schwarzen Smoking geschmissen hat und sogar einen gleichfarbigen Zylinder auf dem Kopf trägt, hat seine Liebste auf Farbe und Mega-Dekolleté gesetzt: Sie trägt ein langes rotes Kleid mit Blumenverzierungen.

Ein Detail sticht zudem besonders hervor: Caro hat die roten Rastazöpfe abgelegt und sich eine blonde Lockenpracht verpassen lassen. "Liebe blond und hatte sie ja schon oft so. Nur dass der Sidecut nun geblieben ist", verriet sie im Vorfeld bereits gegenüber Promiflash. Jetzt zeigt sich: Die helle Mähne macht sich zu dem farbigen Hochzeitsdress besonders gut.

ActionPress Andrej Mangold, Reality-TV-Star

TVNOW / 99pro media Caro und Andreas Robens in "Caro & Andreas – 4 Fäuste für Mallorca"

Instagram / dregold Die Hochzeitslocation von Caro und Andreas Robens

