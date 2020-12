Spielte Leander Sacher (23) bei Die Bachelorette etwa nur eine Rolle? Der Rosenjäger kämpfte in der Kuppel-Show um das Herz von Singlelady Melissa (25). Am Mittwoch stand er gemeinsam mit Konkurrent Daniel Häusle (25) im großen Finale und machte schließlich das Rennen: Er erhielt die letzte Rose der einstigen Love Island-Teilnehmerin. Ob das ein Fehler war? Sein ehemaliger Flirt und Ex-Temptation Island-Verführerin Danijela Dolić glaubt nämlich: Der 23-Jährige hat Melissa getäuscht!

In einem Gespräch mit Promiflash erklärt die einstige Fremdflirt-Show-Kandidatin, dass sie Leanders Absichten stark anzweifelt. Sie sei sich "ziemlich sicher", dass "sein Verhalten für die Kameras extrem fälschend war". Sie selbst habe ihn früher nämlich ganz anders kennengelernt: "Er ist nicht der Ruhige, Brave, wie es im TV dargestellt wird", so Danijela.

In ihren Augen sei Leander zwar ein toller Kerl, "aber eher der Draufgänger, der nichts anbrennen lässt". Die Brünette glaubt, dass er genau gewusst habe, wie er sich in der Show präsentieren am besten präsentiert: "Meine Meinung ist, dass es total gespielt war, immerhin hatte er ja genug Informationen, wie er sich verhalten soll", behauptet Danijela.

