Welche Dame gab es vor Melissa (25) in dem Leben von Leander Sacher? Aktuell kämpft der 23-Jährige um das Herz der neuen Bachelorette und stellt sich dabei ziemlich gut an: Immerhin erhielt er bis dato immer wieder eine Rose von der einstigen Love Island-Teilnehmerin und darf sie in Kürze sogar seinen Eltern vorstellen. Melissa scheint aber nicht die erste Reality-TV-Beauty zu sein, für die Leander (23) sich interessiert – er soll sich zuvor auch mit Temptation Island-Verführerin Danijela Dolić vergnügt haben!

Wie die Brünette jetzt selbst gegenüber Promiflash verrät, seien sie und Leander einige Male auf Tuchfühlung gegangen. Sie hätten sich vor eineinhalb Jahren über Instagram kennengelernt und auf Anhieb gut verstanden – seien sich dann aber eher durch Zufall in Berlin persönlich begegnet: "Ich wurde damals für die Fashion Week gebucht und er war zufällig auch da und hatte mit seiner Firma einen Stand da." Danijela und Leander hätten dann geschrieben und sich anschließend getroffen: "Und auch beim ersten Treffen waren wir direkt auf einer Wellenlänge und ja, so kam halt direkt eines zum anderen...", so die Danijela.

Doch wie ging es nach dem Techtelmechtel mit den beiden weiter? "Wir hatten danach natürlich weiterhin Kontakt, aber da ich aus München komme und er ja aus Aachen, sind ja dann leider doch ein paar Kilometer zwischen uns." Deshalb sei es weniger zu persönlichen Treffen gekommen, stattdessen hätten die beiden per Handy Kontakt gehalten. Leander würde auch eine von Danijelas besten Freundinnen gut kennen und habe die beiden damals in München besuchen wollen. "Wir waren beide für alles offen", erklärt Danijela ihre Beziehung zu dem Kuppelshow-Kandidaten.

