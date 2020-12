Haben die Hochzeitsglocken etwa längst still und heimlich geläutet? Nachdem die US-Bachelorette Clare Crawley sich vorzeitig in Bewerber Dale Moss verliebt hatte, brach sie ihre Teilnahme als Rosenlady frühzeitig ab. In der vierten Folge der Datingshow war er sogar vor ihr auf die Knie gefallen. Ist die Liebe der beiden weiterhin auf der Überholspur? Eine Aussage von Claire deutete nun an, dass sie knapp einen Monat nach dem TV-Antrag bereits mit ihrem Liebsten verheiratet.

In ihren Instagram-Storys nahm die Blondine ihre Follower nun mit durch ihren Tag – so weit nichts Außergewöhnliches. Nach einem Stadtbummel erzählte Clare ihren Fans jedoch mit einem breiten Grinsen im Gesicht: "Nichts macht mich glücklicher, als mit meinem Ehemann Lebensmittel einzukaufen." Nanu, hat die Reality-TV-Beauty da etwa ganz nebenbei mitgeteilt, dass Dale und sie geheiratet haben?

Nachdem Clare offenbar zahlreiche Nachrichten von ihren Fans bekommen hatte, gab sie kurz darauf jedoch Entwarnung. Zu einem Clip von sich und ihrem Verlobten auf der Coach schrieb sie: "Wir sind nicht verheiratet!" Wann die beiden wirklich vor den Altar treten wollen, ist nicht bekannt.

Instagram / clarecrawley Clare Crawley, ehemalige US-Bachelorette

Instagram / dalemoss13 Dale Moss, Mai 2020

Getty Images Clare Crawley, Reality-TV-Star

