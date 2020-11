So schnell kam es bei The Bachelorette wohl noch nie zu einem Kniefall! Die aktuelle Staffel der US-Kuppelshow sorgte in den vergangenen Wochen bereits für eine Menge Schlagzeilen: Schon vor Start der Ausstrahlung wurde bekannt, dass Rosenlady Clare Crawley die Suche nach der großen Liebe frühzeitig abbricht! Jetzt klärte sich auch auf, warum: Die Blondine hat sich vorzeitig in ihren Bewerber Dale Moss verliebt – und sich sogar mit ihm verlobt!

Diesen Moment durften die Fans in der vierten Folge am Donnerstagabend im TV miterleben: Nach einem emotionalen Gespräch mit Moderator Chris Harrison (49) verabschiedete sich Clare von den anderen Kandidaten, die geschockt die Villa verließen. Anschließend traf die schöne 39-Jährige auf ihren Traummann – und der ging vor ihr auf die Knie: "Ich will dich jeden Tag glücklich machen!", schwärmte Dale, bevor er seiner Liebsten den Ring ansteckte und sie sich glücklich in die Arme fielen.

Doch was wird nun aus der Show? Für Rosen-Ersatz wurde bereits gesorgt: Ex-Bachelor-Babe Tayshia Adams ist die neue Bachelorette! Nach der romantischen Verlobung von Clare und Dale wurde die 30-Jährige in der Sendung ganz offiziell als Nachfolgerin präsentiert.

Anzeige

Instagram / dalemoss13 Dale Moss, US-Bachelorette-Star

Anzeige

Getty Images Clare Crawley, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / tayshiaaa Tayshia Adams, US-Bachelorette 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de