Nach Trennung von Clare: Dale Moss ist wieder vergeben!

Er ist wieder in festen Händen. 2020 lernten sich Dale Moss und Clare Crawley (42) bei der US-Version von Die Bachelorette kennen und lieben. Obwohl die Beauty und ihr Show-Auserwählter ihre Verlobung nur ein Jahr später sogar noch erneuert hatten, sollte ihre Liebe nicht für die Ewigkeit sein. Inzwischen ist die TV-Bekanntheit wieder glücklich verheiratet – und auch bei ihrem Ex scheint es schon seit Längerem wieder bergauf zu gehen. Dale macht seine Liebe erstmals ganz offiziell.

Im Interview mit Us Weekly schwärmt der Ex-Bachelorette-Boy über die Frau in seinem Leben: "[Wir] sind seit etwa zwei Jahren zusammen. Sie ist fantastisch, also läuft es gut zwischen uns, wir unterstützen uns sehr und ich bin glücklich." Dabei soll es sich um die Moderatorin Galey Alix handeln. Und mit dieser scheint der 35-Jährige offenbar auch sein absolutes Liebesglück gefunden zu haben, wie er weiter berichtet. "Wir versuchen jeden Tag, unsere Beziehung so stark wie möglich zu machen", erklärt Dale.

Obwohl er und seine Ex Clare inzwischen keinen Kontakt mehr haben, findet der Reality-TV-Star nur liebe Worte für sie – gratuliert ihr sogar zu ihrem jüngsten Nachwuchs. "Ich denke, dass es das Wichtigste ist, eine Familie zu haben und ein Leben mit jemandem aufzubauen, den man liebt [...] also wünsche ich nur das Beste", heißt es zuletzt von Dale.

Getty Images Dale Moss, Reality-TV-Star

Instagram / dalemoss13 Galey Alix und Dale Moss, 2023

Getty Images Dale Moss, 2023

