Verraten: So heißt US-Bachelorette Clare Crawleys Tochter!

Sie lüftet das Geheimnis! Clare Crawley (42) und ihr Mann Ryan Dawkins hatten im Sommer vergangenen Jahres überglücklich verkündet, dass sie Nachwuchs erwarten. Am Montag war es dann endlich so weit: Mithilfe einer Leihmutter erblickte die erste gemeinsame Tochter der einstigen US-Bachelorette und des Unternehmers das Licht der Welt. Nun geben Clare und Ryan auch weitere Details zu ihrem Spross preis!

Auf Instagram teilt die 42-Jährige wenige Stunden nach der Geburt ein süßes Video, auf dem ihre Kleine eine putzige Bärenmütze trägt und seelenruhig schläft. "Ich habe mein ganzes Leben lang für dich gebetet, und dich nun endlich in den Armen zu halten, ist ein Wunder und ein wahr gewordener Traum", schreibt die frischgebackene Mama ganz emotional darunter und verrät, wie ihr kleiner Schatz heißt: "Willkommen auf der Welt Rowen Lily Dawkins. 15. Januar 2024. 3.005 Gramm."

Zahlreiche Freunde, Familie und Fans freuen sich mit Clare und gratulieren ihr zu ihrem Babyglück. "Absolut umwerfend und der Name ist toll!", kommentiert eine Userin. Eine weitere schreibt ganz gerührt: "Herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich so sehr, dass deine Träume, Liebe zu finden und eine Familie zu gründen, wahr geworden sind."

Anzeige

Instagram / clarecrawley Clare Crawley und Ryan Dawkins

Anzeige

Getty Images Clare Crawley im Juni 2022

Anzeige

Instagram / clarecrawley Clare Crawley und Ryan Dawkins im Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de