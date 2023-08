Schon vorab geträumt: Clare Crawley verrät Babygeschlecht

Clare Crawley (42) hat eine sehr starke Intuition! Die ehemalige US-Bachelorette hatte in der Show zwar nicht die ganz große Liebe gefunden, aber danach im Herbst 2021 ihren Ryan Dawkins kennengelernt. Inzwischen sind die beiden verheiratet und erwarten aktuell ihr erstes gemeinsames Kind. Ihr Nachwuchs wird im kommenden Januar via Leihmutter zur Welt kommen. Nun verrät Clare das Geschlecht ihres Babys.

Auf Instagram teilt sie ein Video, in dem sie einen weißen Kuchen anschneidet – im Inneren ist die Torte rosa. Die TV-Bekanntheit wird also Mutter eines kleinen Mädchens! Das hat sie allerdings schon längst geahnt. "In den letzten zehn Jahren hatte ich immer wieder denselben Traum. Diese Träume, wie mein Baby in mein Leben kommt, waren so lebendig und real. All die schönen Details bis hin zum Geschlecht und Namen. Dieser besondere Moment war also keine Überraschung für mich!", erzählt Clare zu dem Gender-Reveal-Clip.

Für Ryan ist es bereits das dritte Kind: Aus einer vorherigen Beziehung hat er schon zwei Töchter. Über eine weitere Schwester für seine Mädels scheint sich Clares Ehemann sehr zu freuen: "Mädchen-Papa", kommentiert er dankbar mit einem Herz.

Instagram / clarecrawley Clare Crawley und Ryan Dawkins, November 2022

Instagram / clarecrawley Clare Crawley, ehemalige US-Bachelorette

Instagram / clarecrawley Clare Crawley und Ryan Dawkins im Juni 2023

