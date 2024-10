Clare Crawley heiratete für demenzkranke Mama überstürzt

Clare Crawley (43), bekannt aus der US-amerikanischen Reality-Show The Bachelorette, hat ihren Partner Ryan Dawkins letztes Jahr geheiratet. Nun teilte sie in einem emotionalen Beitrag auf Instagram mit, dass die Hochzeit 2023 sehr überstürzt geplant werden musste. Der Grund für die Eile war aber nicht etwa Ungeduld, sondern der Gesundheitszustand ihrer Mutter. "Meine Mama leidet an fortgeschrittener Demenz. Unsere gemeinsame Zeit ist begrenzt und für mich besonders wertvoll", erklärte die ehemalige Bachelorette. "Wir haben uns entschieden, die Hochzeit vorzuziehen, damit sie diesen besonderen Tag mit uns erleben kann."

"Ohne zu zögern wurden alle Pläne über den Haufen geworfen. Innerhalb einer Woche hat mein toller Ehemann, der als Eventplaner arbeitet, eine perfekte kleine Feier auf die Beine gestellt", verriet die 43-Jährige ihren Fans weiter. Die intime Zeremonie war nicht nur für Clare ein emotionaler Höhepunkt, sondern auch für ihre Familie. Trotz der hastigen Planung gelang es ihr und Ryan, eine unvergessliche Feier zu gestalten. "Es war ein Tag voller Liebe und Dankbarkeit", reflektierte Clare. "Wir sind so glücklich, dass wir diesen besonderen Moment mit unseren Liebsten erleben konnten und dass auch meine Mama an unserer Seite war."

Clare erlangte 2014 Bekanntheit durch ihre Teilnahme an der 18. Staffel von The Bachelor, wo sie um das Herz von Juan Pablo Galavis (43) kämpfte. Später wurde sie selbst zur "Bachelorette" und suchte erneut nach der Liebe im TV. Ihre Reisen durch die Welt der Reality-Dating-Shows waren geprägt von Höhepunkten und Enttäuschungen, doch sie gab die Hoffnung nie auf. Mit Ryan an ihrer Seite und der gemeinsamen Tochter, die von einer Leihmutter ausgetragen wurde, scheint sie nun das Glück gefunden zu haben, nach dem sie so lange gesucht hat.

