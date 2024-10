Nach zwei Jahren: US-Realitystar Dale Moss ist wieder Single

Alles aus und vorbei zwischen Dale Moss und Galey Alix! Wie die TV-Bekanntheit auf Nachfrage eines Fans via Instagram bestätigt, sind sie und der Ex-The Bachelorette-Star kein Paar mehr. "Wir sind jetzt seit über einem Monat getrennt", schreibt sie. Sie und Dale scheinen aber im Guten auseinandergegangen zu sein, so deutet die US-Amerikanerin mit lieben Worten an: "Er ist ein toller Typ und wird immer jemand sein, den ich als Person bewundere." Mehr Details zu den Trennungsgründen verrät sie allerdings nicht. Auch ihr Ex äußerte sich bisher noch nicht zum Liebes-Aus.

Galey, die durch die HGTV-Serie "Home in a Heartbeat" bekannt wurde, und Dale hatten sich 2022 kennen und lieben gelernt. Doch erst im Februar dieses Jahres machte der Realitystar die Beziehung offiziell. "[Wir] sind seit etwa zwei Jahren zusammen. Sie ist fantastisch, also läuft es gut zwischen uns, wir unterstützen uns sehr und ich bin glücklich", schilderte Dale gegenüber Us Weekly. Zu dem Zeitpunkt wirkte er noch total verliebt: "Wir versuchen jeden Tag, unsere Beziehung so stark wie möglich zu machen."

Dale Moss erlangte Berühmtheit, als er sich in der 16. Staffel von "The Bachelorette" mit Clare Crawley (43) verlobte. Die beiden verließen die Show als Paar, doch ihre Beziehung überdauerte nicht. Clare ist inzwischen mit Ryan Dawkins verheiratet und hat ein Kind, das Anfang dieses Jahres per Leihmutter auf die Welt kam. Dazu gratulierte ihr Dale sogar mit lieben Worten im Gespräch mit dem Magazin. "Ich denke, dass es das Wichtigste ist, eine Familie zu haben und ein Leben mit jemandem aufzubauen, den man liebt [...] also wünsche ich nur das Beste."

Anzeige Anzeige

Instagram / dalemoss13 Galey Alix und Dale Moss, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Dale Moss, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige