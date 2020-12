Anna Heiser (30) sorgte mit diesem Outfit wohl für einen echten Wow-Moment! Die Frau des einstigen Bauer sucht Frau-Kandidaten Gerald ist momentan hochschwanger. Für gewöhnlich sieht man die Farmerin in ihrer Wahlheimat Namibia daher meist in Umstandsmode, die ihrem inzwischen schon sehr großen Babybauch schmeichelt. Am vergangenen Freitagabend jedoch warf sich Anna so richtig in Schale – und sah in ihrem Dress einfach nur zauberhaft aus!

Anlässlich der Hochzeit eines befreundeten Paares putzte sich die gebürtige Polin ganz schön heraus. "Es war eine sehr schöne, emotionale Trauung, die für mich wahrscheinlich durch die Schwangerschaftshormone noch tränenreicher war als sonst", schrieb Anna auf Instagram und teilte im Zuge dessen einen Schnappschuss, der ihren sommerlichen und zugleich festlichen Look zeigt. Die 30-Jährige trug ein rosafarbenes, bodenlanges Trägerkleid mit einem XXL-Beinschlitz – die verspielte Raffung unter ihrem Dekolleté setzte ihren beachtlichen Bauch ganz besonders in Szene.

Auf eines hatte Anna allerdings extra verzichtet: "Es war die erste Hochzeit in meinem Leben, zu der ich mit flachen Schuhen gegangen bin", verriet die werdende Mama. Dabei hatten die absatzlosen Sandalen wohl einen zusätzlichen Vorteil: Da Anna viel getanzt hatte, dürfte sie anschließend nicht unter schmerzenden Füßen gelitten haben.

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser im Oktober 2020

Instagram / anna_m._heiser Schwangere Anna Heiser im August 2020

