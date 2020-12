Anna Heiser (30) kann ihre Schwangerschaft längst nicht mehr verbergen! In der Kuppelshow Bauer sucht Frau lernte die Polin in TV-Landwirt Gerald ihren Mister Right kennen und lieben. Derzeit erwartet das Paar seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs. Bereits vor wenigen Wochen war die zukünftige Mutter total überrascht, wie sehr sich ihr Körper verändert hat – in den letzten Wochen vor der Geburt hat sich nun noch mal einiges getan: Anna präsentiert ihr Babybäuchlein!

Eigentlich wollte Anna am vergangenen Sonntag ihren Fans mittels ihrer Instagram-Story lediglich einen Rabattcode für ein Klamottenlabel verraten, dabei zog sie allerdings alle Blicke auf ihre angewachsene Körpermitte: In einem beigefarbenen Jumpsuit kamen die süßen Rundungen nämlich besonders gut zur Geltung. Passend zum Nikolaustag trug Anna eine weihnachtliche Bommelmütze und tänzelte mit zufriedenem Lächeln vor ihrem Spiegel auf und ab. Dabei streichelte die werdende Mutter sanft ihren prallen Babybauch.

Allzu lange wird Anna und Geralds Sprössling nicht mehr auf sich warten lassen – noch in diesem Jahr soll der Wonneproppen das Licht der Welt erblicken. Auf diesen Moment ist das Pärchen bestens vorbereitet: Auf Geralds Farm in Namibia haben die beiden in dessen früherem Kinderzimmer schon alles für ihr Baby eingerichtet.

