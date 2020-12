Ist damit das Alibi von Prinz Andrew (60) vom Tisch? Dem britischen Royal wird seit mehreren Jahren vorgeworfen, in den Sex-Skandal um Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt gewesen zu sein. In diesem Zuge steht auch noch immer im Raum, ob der Sohn von Queen Elizabeth II. (94) 2001 die damals minderjährige Virginia Giuffre sexuell missbraucht hat. Der Blaublüter redete sich zuletzt damit heraus, an diesem Tag bei einer Party seiner Tochter Prinzessin Beatrice (32) gewesen zu sein. Doch jetzt gerät die Tarnung des 60-Jährigen ins Schwanken – denn Beatrice erinnert sich angeblich nicht an Andrews Anwesenheit bei der Feier...

Das behauptete zumindest ein Insider gegenüber Daily Mail. Demnach habe die Schwester von Prinzessin Eugenie (30) keine Erinnerung daran, dass ihr Vater sie damals zu der Feier gebracht habe. Das soll auch das Paar erklärt haben, dass das Event bei der Kette "Pizza Express" ausgerichtet habe – der Skandalprinz sei nicht vor Ort gewesen. Auch sollen Mitarbeiter des Palasts dem Newsportal berichtet haben, Andrew habe an diesem Tag eine Maniküre gebucht gehabt. Damit wäre seine eigene Aussage zu Nichte gemacht.

Wie der Beschuldigte wohl auf diesen Bericht reagieren wird? In den vergangenen Monaten hatte sich Andrew größtenteils von der Öffentlichkeit und der Presse ferngehalten – und sich nach seinem ersten BBC-Interview nicht mehr zu dem Fall geäußert. Insider vermuten jedoch, dass der Royal seine Rückkehr ins öffentliche Leben bereits plant.

Miami Herald via ZUMA Wire / Zum Virginia Giuffre

Getty Images Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice bei der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Prinz Andrew im November 2019

