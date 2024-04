Nach "Scoop": Prinzessin Beatrice strahlt mit ihrem Ehemann

Prinzessin Beatrice (35) lässt sich nicht ihr Strahlen nehmen! Vor wenigen Wochen wurde "Scoop" veröffentlicht. In dem Film wird der Sexskandal ihres Vaters Prinz Andrew (64) ein erneutes Mal aufgerollt. Seine älteste Tochter lässt sich davon aber nichts anmerken. Bei einer Feier im Broadwick Soho Hotel posiert sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (40) für die Kamera. Für diesen Anlass hat sich die Prinzessin auch richtig in Schale geworfen – sie trägt ein knielanges, buntes Kleid mit Blumenmuster, wie Bilder zeigen, die OK! vorliegen. Ihr Liebster entschied sich dagegen für einen klassischen Look, der aus einem weißen Hemd sowie einer dunkelblauen Anzughose gepaart mit einer Jacke derselben Farbe besteht.

Prinz Andrews damaliges Interview aus dem Jahr 2019, um das es in "Scoop" geht, soll Beatrice nicht gut weggesteckt haben. "Tatsächlich hat Beatrice jeden Tag, seit das Interview veröffentlicht wurde, geweint", plauderte ein Insider gegenüber Mail on Sunday aus. Auch für den in Ungnade gefallenen Prinzen hatten die gegen ihn erhobenen Vorwürfe weitreichende Folgen – ihm waren seine königlichen sowie militärischen Titel entzogen worden.

Auch die Verfilmung soll nicht nur für Andrew eine große Belastung sein. "Vor allem Beatrice wird zweifellos verärgert und aufgebracht sein, dass ihre Rolle bei der Vorbereitung und Überwachung des Gesprächs nun so viel öffentlicher gemacht wird", zeigte sich Royal-Expertin Jennie Bond gegenüber OK! sicher. Die Familienmama soll damals bei der Aufzeichnung des Interviews dabei gewesen sein und habe einen großen Einfluss auf ihren Vater gehabt.

