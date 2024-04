Tragische Umstände: Prinzessin Beatrices Ex-Freund ist tot!

Prinzessin Beatrice (35) datete vor einigen Jahren Paolo Liuzzo. Nun wird jedoch bekannt, dass dieser verstorben ist. Wie The Sun berichtet, wurde er bereits am 7. Februar am späten Nachmittag tot in seinem Zimmer in einem Hotel in Miami aufgefunden. Die zuständige Polizei gab seine Todesursache noch nicht bekannt – jedoch soll vermutet werden, dass er an einer Drogenüberdosis starb. Beatrice soll von den tragischen Neuigkeiten nur wenigen Wochen nach der Brustkrebsdiagnose ihrer Mutter Sarah Ferguson (64) erfahren haben.

Beatrice und Paolo waren um 2006 herum für einige Zeit ein Paar gewesen. Allerdings sahen viele den Mann an der Seite der Prinzessin eher weniger als idealen Partner für eine Royal. Denn Paolo war einige Mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Vor der Beziehung zur Tochter von Prinz Andrew (64) wurde er wegen Totschlags eines Studenten angeklagt. Das Ganze wurde später auf Körperverletzung herabgestuft und er musste lediglich gemeinnützige Arbeit ableisten. Zudem war er ein exzessiver Partygänger, der angeblich auch gerne mal zu Drogen griff. "Er fing an, eine Menge pharmazeutischer Drogen zu nehmen, aber das führte später zu Kokain und härteren Drogen", berichtete ein Freund dem Magazin.

So richtig ernst soll die Beziehung zwischen Beatrice und Paolo nie gewesen sein. Die beiden hätten sich zwar gemocht, für mehr habe es letztlich damals aber nicht gereicht. "Ich war mir nicht sicher, ob ich mich so sehr auf Bea einlassen wollte. Ich mochte sie, aber ich war nicht in sie verliebt", soll der ehemalige Partner der Prinzessin einst über die Liebelei gesagt haben.

Getty Images Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice im Juni 2016

Getty Images Prinzessin Beatrice im Juni 2018 in London

