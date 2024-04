Prinzessin Beatrice soll eine "fantastische Mutter" sein!

Prinzessin Beatrice (35) soll in ihrer Rolle als Mutter vollkommen aufgehen! Die älteste Tochter von Prinz Andrew (64) ist bereits seit 2018 mit Edoardo Mapelli Mozzi (40) zusammen. Das Paar krönte sein Liebesglück 2021 mit der Geburt der gemeinsamen Tochter Sienna Elizabeth.Beatrice ist nicht nur für ihre Tochter, sondern auch für Wolfie – Edoardos Sohn aus erster Ehe – eine hingebungsvolle Stiefmutter. "Bea hat ein so gutes Herz und ist ein so freundlicher Mensch. [...] Sie ist eine fantastische Mutter", schwärmt ihre enge Freundin Gabriela Peacock im Interview mit Hello! von der Royal-Lady.

Zwischen ihrem gemeinsamen und Edoardos Kind aus erster Ehe scheint die 35-Jährige keinerlei Unterschiede zu machen. "Sie hat Wolfie in ihrem Leben, seit sie Edoardo kennengelernt hat und sich seither immer unheimlich gut um ihn gekümmert", versichert Gabriela und fügt hinzu: "Sie ist extrem fürsorglich und engagiert sich für das Leben der beiden Kinder. Es ist schön, mit anzusehen, wie meine beste Freundin in diesen nächsten Lebensabschnitt hineinwächst."

Beatrice ist nicht nur eine liebevolle Mutter, sondern auch eine fürsorgliche Tochter. Nachdem bei ihrer Mutter Sarah Ferguson (64) Anfang des Jahres Hautkrebs diagnostiziert wurde, kümmerten sich Beatrice und ihre Schwester Prinzessin Eugenie (34) rührend um die 64-Jährige. "Sie gehen mit mir durch dick und dünn, nicht zuletzt auch durch meine jüngste Krankheit. Wir nennen uns 'das Dreibein', weil wir uns gegenseitig stützen, komme, was wolle", berichtete Sarah damals gegenüber dem Newsportal.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi im September 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie, Prinzessin Beatrice und Sarah Ferguson im März 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über Beatrice' Rolle als Stiefmutter von Wolfie? Total rührend! Ich finde es schön, dass sie keine Unterschiede zwischen den Kindern macht. Na ja, ich finde, es ist eine Selbstverständlichkeit für das Kind des Partners da zu sein. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de