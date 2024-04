Prinzessin Beatrice genießt Dinner mit den Schwiegereltern!

Während der Film "Scoop" mal wieder für Negativschlagzeilen rund um Prinz Andrew (64) sorgt, verbringt Prinzessin Beatrice (35) lieber Zeit mit der Familie ihres Mannes. Die Nichte von König Charles (75) strahlt nach einem Dinner mit ihrem Göttergatten und ihren Schwiegereltern. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Adelige in einem weinroten Outfit. Sie trägt einen langen Rock und einen schicken Mantel sowie Pumps in der gleichen Farbe. Das Abendessen scheint ihr gefallen zu haben, denn sie hat ein breites Lächeln auf den Lippen. Edoardo Mapelli Mozzi (40) präsentiert sich in einem weißen Hemd, einem dunkelblauen Blazer und einer khakifarbenen Hose. Dazu hält er einen Regenschirm in seiner Hand, um seine Liebste vor einem potenziellen Schauer zu schützen.

Edoardos Mutter und ihr Ehemann scheinen sich bei ihrer Garderobe nicht abgesprochen zu haben. Nikki Williams-Ellis trägt ein lockeres Hippie-Kleid mit bunten Mustern, während sich David Williams-Ellis für einen schicken schwarzen Anzug entschieden hat. Der Bildhauer ist der dritte Ehemann von Beatrices Schwiegermama. Zuvor war die High-Society-Dame mit Alessandro Mapelli Mozzi (72), einem italienischen Grafen, verheiratet. Der Vater von Edoardo ist nicht nur ein Adeliger, sondern trat sogar bei den Olympischen Winterspielen 1972 in Japan als Skifahrer an. Außerdem gab sie dem Politiker Christopher Shale das Jawort, allerdings verstarb er tragischerweise schon mit 56 Jahren.

Beatrices eigener Vater hat momentan mit einem Imageproblem zu kämpfen. In "Scoop" geht es um ein Interview von 2019, in dem der jüngste Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) die Anschuldigungen des sexuellen Missbrauchs gegen ihn abgestritten hatte. Seiner Tochter soll das kontroverse Gespräch bis heute Schmerzen bereiten. "Tatsächlich hat Beatrice jeden Tag, seit das Interview veröffentlicht wurde, geweint", verriet ein Insider der Mail on Sunday.

Getty Images Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi im September 2023

Getty Images Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice im Juni 2016

