Cardi B (28) lässt sich von ihren Kritikern nicht einschüchtern! Die Rapperin veröffentlichte vor einigen Monaten den Song "WAP" – den Sommerhit des Jahres schlechthin. Der Track schoss direkt an die Spitze der amerikanischen Charts und war wohl der obszönste Hit seit langem. Das sexuell inspirierte Lied kam aber nicht bei allen gut an: Viele Kritiker äußerten, dass der Song zu sexistisch sei – vor allem eher konservativ eingestellte Menschen hatten ihre Probleme mit "WAP". Die ganze Kritik ist Cardi jedoch egal, wie sie jetzt klar stellte.

Laut Hollywood Life lasse es die Rapperin kalt, was ihre Kritiker sagen: Sie werde weiterhin das machen, was sie möchte. "Ich bin eine sexuelle Person. Ich liebe Sex und ich liebe es, darüber zu rappen. [...] Ich liebe meinen Körper und das möchte ich ausdrücken", sagte sie im Interview. Ihr sei dennoch bewusst, dass sie auch ein Vorbild ist und viele Frauen zu ihr aufschauen würden. Wie beliebt ihr Song trotzdem ist, zeigte sich vor Kurzem, als Joe Biden (78) die Wahlen in den USA gewann. Vor dem Weißen Haus, in dem aktuell noch Donald Trump (74) wohnt, sangen ganze Menschenmassen den Song der 28-Jährigen. "Es fühlte sich an wie ein Sieg, zu sehen, wie die Menschen mit diesem Song Joes Wahlsieg feierten", teilte die Musikerin mit.

Aber nicht nur mit ihrem Song machte Cardi Schlagzeilen, sondern auch mit ihrem Liebesleben. In den vergangenen Monaten führte sie eine On-Off-Beziehung mit Rapper Offset (28), obwohl sich die beiden eigentlich scheiden lassen wollten. Ihren Scheidungsantrag zog die US-Amerikanerin kurzerhand wieder zurück – und aktuell wirken die zwei wieder total verknallt.

Anzeige

Getty Images Cardi B, Musikerin

Anzeige

Getty Images Cardi B im Mai 2019 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Offset und Cardi B

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de