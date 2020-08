Dieser Auftritt ist eine regelrechte Sensation im Netz! Die US-amerikanische Rapperin Cardi B (27) überrascht ihre Fans jetzt mit neuer Musik: Zusammen mit der Rap-Künstlerin Meghan Thee Stallion hat sie die Single "WAP" veröffentlicht – und sogar ein dazugehöriges Musikvideo nachgelegt. Neben den beiden Powerfrauen treten allerdings noch weitere bekannte Gesichter wie Normani und Rosalía in dem Clip auf – und sogar Kylie Jenner (23) lässt ihre Reize vor der Kamera spielen!

In dem kürzlich erschienenen Musikvideo posiert der Keeping up with the Kardashians-Star in einem äußerst aufreizenden Outfit: Kylie setzt ihre Kurven in einem All-Over-Look in Leopardenmuster in Szene. Dabei kombiniert die 22-Jährige hohe Overknee-Stiefel zu einem knappen Body mit einem besonders tiefen Ausschnitt und einer imposanten Schleppe. Außerdem rundet die brünette Beauty den Look mit eleganten Handschuhen, einer perfekt gestylten Mähne und einem besonders lasziven Blick ab.

Bei Kylies Überraschungsauftritt kommen die Fans gar nicht mehr aus dem Staunen heraus: Sie pflastern derzeit die Kommentarspalte auf YouTube mit etlichen Komplimenten: "Oh mein Gott, Kylie!", "Wow, dieser Auftritt war der Wahnsinn" oder auch "Sie ist wirklich die Allerhübscheste".

Getty Images Cardi B bei den Ascap Rhythm & Soul Music Awards 2019

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, US-amerikanischer Medienstar

