Sie wirken wie verknallte Teenager! Nachdem Cardi B (28) erst im September die Scheidung von ihrem Ehemann Offset (28) einreichte, machte die "WAP"-Interpretin diese vor wenigen Tagen dann doch wieder rückgängig. Die beiden Rapper sollen sich vergangenen Monat auf der Party anlässlich Cardis 28. Geburtstag wieder versöhnt haben. Ihren Scheidungsantrag zog die US-Amerikanerin kurzerhand zurück und genießt nun augenscheinlich die Zeit mit ihrem wiedergewonnenen Mann: Derzeit genießen Offset und Cardi ihre gemeinsame Zeit im Bett!

In ihrer Instagram-Story präsentierte sich die Musikerin nun ganz verschmust mit dem Migos-Rapper. Die Eltern einer gemeinsamen Tochter liegen nebeneinander in einem Bett und gucken erschöpft in die Kamera. Cardi präsentiert dabei ihr volles Dekolleté und leckt währenddessen genüsslich an einem Lolli. "Wir haben heute echt hart gearbeitet", lautet der Kommentar zu dem Clip – ob die Ex-Stripperin damit wohl auf gemeinsame Musik der beiden anspielt? Schließlich warten Fans seit dem Duett "Clout" von 2019 auf neue Songs des Paars.

Möglicherweise hatten sie auch einfach nur einen anstrengenden Tag als junge Eltern. In Offsets Instagram-Stories zeigte der 28-Jährige, wie Tochter Kulture Kiari Cephus (2) einen Luftballon zu einem Boxsack umfunktionierte. "Schlag zu", hörte man das Ehepaar dazu im Hintergrund rufen. Man müsse die Kleinen schließlich früh unterrichten, kommentierte der "Ghostface Killers"-Interpret das süße Video.

Getty Images Cardi B und Offset im Januar 2020

Getty Images Offset und Cardi B, Musiker

Instagram / iamcardib Cardi B und Offset mit ihrer Tochter Kulture Kiari

