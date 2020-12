Liebe geht also auch bei Cardi B (28) eindeutig durch den Magen! Vor etwas über einem Monat hat die Rapperin ihrem Ehemann Offset (28) noch eine Chance gegeben – und nach einer scheinbar endgültigen Trennung die Scheidung abgeblasen. Seitdem soll das Migos-Mitglied alles für sie tun. Um die 28-Jährige so richtig scharf auf ihn zu machen, braucht es allerdings nicht immer viel: Im Netz verriet sie jetzt, wieso manchmal ein simpler Kaffee reicht, um sie dahinschmelzen zu lassen!

"Es macht mich richtig scharf, wenn er mir Essen holt. Also nicht scharf im sexuellen Sinne, aber es lässt mich übers ganze Gesicht strahlen", verriet die gebürtige New Yorkerin kürzlich auf Twitter. Vor allem bei Krabben werde sie schnell schwach – doch das sei eigentlich noch gar nichts. Denn wenn Offset sich auf den Weg in ein berühmtes Kaffeehaus macht, wird Cardi erst so richtig warm ums Herz: "Wenn er mir Kaffee bringt, dann macht mich das besonders an, weil er Kaffee hasst und niemals einen Starbucks betreten würde – es sei denn meinetwegen."

Starke Worte, wenn man bedenkt, dass die vorübergehende, aber nicht einzige Trennung der beiden nur wenige Wochen her ist. Im September, als Cardi die Scheidung eingereicht hatte, behauptete sie noch felsenfest, wegen Offset keine einzige Träne vergossen zu haben: "Wie auch immer: Eigentlich brauche ich das nicht. Es geht mir gut", entgegnete sie auf den Support ihrer Community. Erneut gefunkt haben soll es zwischen den beiden schließlich nach ihrer Geburtstagsparty. Damals postete sie aus Versehen ein Nackt-Pic von sich, als sie mit dem Bühnenstar im Bett lag.

Getty Images Cardi B im Januar 2020

Getty Images Cardi B und Offset 2019

Instagram / iamcardib Cardi B im Dezember 2020

