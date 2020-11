On, off und wieder on: Rapper Offset (28) will dem ewigen Hin und Her mit Cardi B (28) endlich ein Ende setzen. Die vergangenen Monate der Eheleute waren turbulent. Im September wollte die "WAP"-Interpretin dann endgültig einen Schlussstrich ziehen und reichte die Scheidung von dem Migos-Mitglied ein – an ihrem Geburtstag kam allerdings die Kehrtwende: Zwischen den beiden eigentlich Getrennten lief wieder etwas und Anfang November stoppte der Bühnenstar das Ehe-Aus. Nun will Offset die Liebesprobleme ein für alle Mal ad acta legen!

"Offset verbringt jetzt die meiste Zeit mit Cardi und wenn er nicht bei ihr ist, stehen sie in ständigem Kontakt – er geht immer ran, wenn sie anruft. Man merkt, dass er nichts tun möchte, was sie aufregen könnte", verriet ein Insider jetzt gegenüber Hollywood Life. Der Grund sei klar: Ihm sei es mit der Scheidung alles andere als gut gegangen – als Cardi sie schließlich abgeblasen hatte, soll Offset heilfroh gewesen sein. "Aber er weiß, dass er beim nächsten Mal vielleicht nicht mehr so viel Glück haben [...] könnte", erklärte die Quelle weiter.

Cardi habe ihrerseits gar nicht gewollt, dass die Scheidungsunterlagen an die Öffentlichkeit kommen, immerhin waren auch die Gründe für die Trennung der Eltern von Baby Kulture (2) ein großes Geheimnis. Böse Zungen behaupteten allerdings, dass der 28-Jährige sie zum wiederholten Mal betrogen haben soll. "Er sieht sich mit niemand anderem an seiner Seite. Deshalb gibt er sein Bestes, immer für sie da zu sein, denn er liebt es, eine Familie mit ihr zu haben", stellte dagegen der Insider schließlich klar.

Getty Images Offset im September 2019

Getty Images Offset und Cardi B

Getty Images Cardi B und Offset mit ihrer gemeinsamen Tochter Kulture Kiari, Juni 2020

