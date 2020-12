Jessica Paszka (30) und Johannes Hallers (32) Baby ist im doppelten Sinne etwas ganz Besonderes! Am Sonntag bestätigte die Beauty, was viele Fans bereits stark vermutet hatten: Sie erwartet tatsächlich ein gemeinsames Kind mit dem Influencer! Eine absolute Sensation, denn: Erst vor zweieinhalb Monaten haben sie ihre Beziehung überhaupt öffentlich gemacht. Natürlich kennen die beiden sich schon länger – schließlich war Johannes Kandidat in Jessis Bachelorette-Staffel. Das bedeutet: Somit ist offiziell das erste Bachelorette-Baby unterwegs!

Natürlich ist die 30-Jährige nicht die erste Mama unter den ehemaligen Rosenverteilerinnen: Auch Anna Hofbauer (32) und Monica Ivancan (43) haben inzwischen Kinder – jedoch mit keinem ihrer Kandidaten! Sie fanden ihren Mr. Right jeweils außerhalb des Formats. Tatsächlich ist Jessica nach sieben Staffeln bisher die erste Ex-Bachelorette, die ein Baby mit einem ihrer Rosen-Boys bekommt! Zwar haben sie und Johannes sich damit viel Zeit gelassen, dennoch zählt es wohl: Sie sind der Beweis, dass Kuppelshows – wenn auch auf Umwegen – funktionieren können!

Im Bachelor-Universum sieht es ganz ähnlich aus: Jan Kralitschka (44), Christian Tews (40) und Leonard Freier (35) haben zwar schon Kinder, jedoch mit keiner ihrer Kandidatinnen. Am nächsten dran an einem Bachelor-Baby sind wohl Angelina (28) und Sebastian Pannek (34) – auch wenn sie nicht Teilnehmerin in seiner Staffel war.

Instagram / johannes_haller Jessica Paszka zeigt ihren Babybauch

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller auf Ibiza

Instagram / sebastian.pannek Angelina und Sebastian Pannek

