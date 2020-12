Vor einem halben Jahr wurde Lena Gerckes (32) Liebesglück noch ein Krönchen aufgesetzt: Sie und ihr Partner Dustin Schöne (35) sind Eltern geworden. Töchterchen Zoe erblickte im Juli das Licht der Welt und hält Mama und Papa mit Sicherheit auf Trab – allerdings nicht erst seit der Geburt: In einem Beitrag im Netz verrät die ehemalige Germany's next Topmodel-Siegerin: Schon in der Schwangerschaft wurde sie von Zoe ganz schön gefordert.

Lena teilte kürzlich ein Foto auf Instagram, das sie dick eingepackt in Winterklamotten in einer Gondel zeigt. Zwar sieht die 32-Jährige mit ihrer Sonnenbrille und dem freundlichen Lächeln ziemlich lässig aus. Doch wer hätte gedacht, dass sie auf dem Bild nur den Schein wahrt? "Ein Jahr her. Zwei Monate schwanger. Ich lache, aber mir war nonstop schlecht", erklärte Lena in der Bildunterschrift.

Sich in dieser Phase dem Essen widmen? Wohl eher undenkbar! Im Schwangerschaftsendspurt ging das jedoch wieder – Lena hatte mit der Zeit sogar richtige Heißhungergelüste entwickelt. Wovon sie einfach nicht genug bekommen konnte? Wassermelone, verriet die gebürtige Marburgerin in ihrer Instagram-Story.

Lena Gercke mit Dustin Schöne und ihrer gemeinsamen Tochter Zoe

Lena Gercke im Mai 2020

Lena Gercke im Juni 2020

