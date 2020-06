Verzehrt sich Lena Gercke (32) auch nach Gewürzgurken mit Nutella? Knapp fünf Monate ist es nun her, dass das Model verkündet hat: Sie und ihr Partner Dustin Schöne erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. In welcher Schwangerschaftswoche sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin befindet und welches Geschlecht ihr Baby hat, bleibt bislang aber noch ihr Geheimnis. Dafür hat sie nun enthüllt, worauf sie momentan richtig Appetit hat: Wassermelonen!

In ihrer Instagram-Story hat die Bald-Mama einen Schnappschuss von sich gepostet, wie sie gerade genüsslich ihre "geheime Sucht" stillt. Auf dem Foto knabbert die gebürtige Marburgerin an einem kleinen Stück ihres Lieblingsobstes, das sie auf einer Gabel aufgespießt hat. "Ganz alleine in der Küche sitzen und Wassermelone essen", so stelle sich die TV-Moderatorin derzeit ihren perfekten Freitagabend vor.

Von dieser Aussage könnte sich ihr Partner Dustin vielleicht ein wenig gekränkt fühlen. Wo der Werbefilmproduzent sich momentan aufhält, ist sowieso ein großes Rätsel: Denn das letzte Mal, dass die 32-jährige Blondine ein aktuelles gemeinsames Bild geteilt hat, war im Januar.

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Juni 2020

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model

Getty Images Lena Gercke bei der "The Extra Man"-Premiere in NYC im Juli 2010



