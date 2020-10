Was für ein niedliches Bild von Lena Gercke (32) und ihrer Tochter! Das Model wurde erst im Juli zum ersten Mal Mutter. Die GNTM-Gewinnerin und ihr Partner Dustin Schöne (35) sind stolze Eltern eines kleinen Mädchens geworden, dem sie den Namen Zoe gaben. Seit der Geburt veröffentlicht die Blondine ab und zu auch mal Schnappschüsse von ihrem Wonneproppen und lässt auf diese Weise ihre Follower an ihrem neuen Leben teilhaben. Jetzt postete sie erneut eine zuckersüße Aufnahme ihres Babys.

In ihren Instagram-Stories teilte Lena ein hübsches Schwarz-Weiß-Bild von sich und ihrem gerade einmal vier Monate alten Töchterchen. Zu sehen ist die Kleine, wie sie scheinbar in ihrem Bettchen liegt und nach der Hand ihrer Mama greift. Das Ergebnis: Eine ultraniedliche Momentaufnahme der beiden. "Du bist mein ganzes Herz", schreibt die gebürtige Marburgerin zu dem Foto. Sie unterstreicht diese Botschaft noch zusätzlich mit einem Herz-Emoji.

Bereits in einem älteren Post teilte Lena ihren Followern mit, wie entzückt sie von ihrer Zoe ist. "Diese Hand wird einfach so schnell groß", staunte die 32-Jährige noch Anfang Oktober in der Bildunterschrift eines Schnappschusses von sich mit einer Babytrage vor der Brust.

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrem Freund Dustin und Tochter Zoe, September 2020

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Oktober 2020

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrer Tochter Zoe

