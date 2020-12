Mit dieser Information zu Tosari Udayana hatte wohl niemand gerechnet! Am vergangenen Sonntag stieg das Halbfinale von The Voice of Germany. Tosi musste im Battle gegen Sion Jung antreten und konnte sich am Ende gegen seinen Kontrahenten durchsetzen: Der Musiker steht also für das Team von Mark Forster (37) im großen Finale. In der vorletzten Folge machte Torsi dann ein überraschendes Geständnis: Er ist ein echter Prinz!

Die Familie des Sängers stammt von einer berühmten, traditionellen indonesischen Herrscherfamilie ab, wie in Tosis Vorstellungsvideo deutlich wird: Der letzte König von Bali war sein Urgroßvater, demnach ist Tosi ein Prinz und seine jüngere Schwester eine Prinzessin. "Für Kinder ist es schon lästig, wenn wir da Urlaub machen, wenn man ständig Hände schütteln muss", erklärte der Papa von Tosi. Aber letztendlich sei es sehr schön.

"In Hannover ist es eher so, dass sich meine Freunde darüber lustig machen und wir darüber Scherze machen, auf Bali gibt es dann schon Erwartungen", erklärte der 19-Jährige die Situation. Im Netz würde er unter seinen YouTube-Videos auch sehr viele Kommentare aus Indonesien erhalten.

Anzeige

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Tosari Udayana, "The Voice of Germany"-Kandidat, 2020

Anzeige

Getty Images Sänger Mark Forster

Anzeige

ProSiebenSAT.1 Tosari Udayana, "The Voice of Germany"-Kandidat 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de