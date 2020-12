Wer gewinnt das große Finale von The Voice of Germany? Mark Forster (37) ging mit Tosari Udayana, Nico Santos (27) mit Mael und Jonas, Samu Haber (44) und Rea Garvey (47) mit Paula Dalla Corte, Yvonne Catterfeld (41) und Stefanie Kloß (36) mit Oliver Henrich und Michael Schulte (30) ging mit Alessandro Pola an den Start. Marks Schützling Tosari verpatzte bei einer Performance seinen Eintritt – kostete ihn das den Sieg? Jetzt steht dank der Zuschaueranrufe endlich fest: Dieser Act ist der "The Voice of Germany"-Sieger von 2020.

Die wenigsten Anrufe bekam Tosari und wurde deswegen das Schlusslicht. Platz vier ist Alessandro. Auf die unterste Stufe des Siegertreppchens schafften es Mael und Jonas. Mit knappem Vorsprung zu dem Duo bekam Oliver Silber und den zweiten Platz. Damit ist Paula Siegerin von "The Voice of Germany" 2020. Sie tritt damit in die Fußstapfen von Vorjahressiegerin Claudia Emmanuela Santoso.

Damit hat aber auch die Favoritin der Promiflash-Leser gewonnen. Bei einer aktuellen Umfrage kurz vor dem Finale konnte sich Paula nämlich gegen die anderen vier Talents durchsetzen. Die Musikerin konnte sogar 42,6 Prozent der Stimmen abstauben.

Anzeige

ProSiebenSAT.1/Claudius Pflug Die Finalisten von "The Voice of Germany" 2020

Anzeige

Foto: © ProSiebenSAT.1/Claudius Pflug Oliver Henrich im "The Voice of Germany"-Finale 2020

Anzeige

ProSiebenSAT.1/Claudius Pflug Tosari Udayana beim "The Voice of Germany"-Finale

ProSiebenSAT.1/Claudius Pflug Alessandro Pola, "The Voice of Germany"-Finalist

ProSiebenSAT.1/Claudius Pflug Mael und Jonas, "The Voice of Germany"-Finalisten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de