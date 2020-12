Tosari Udayana hält sein Liebesleben gerne privat! Der Hannoveraner kämpft am Sonntag im großen Finale von The Voice of Germany um den Sieg. Während der Show mauserte sich der 19-Jährige bereits zum absoluten Mädchenschwarm – eine Chance haben seine Fans aber nicht bei dem Stimmwunder: Denn wie Tosi bereits enthüllte, hat er eine Freundin. Doch warum zeigt er seine Liebste nicht bei Insta und Co.?

Das verriet Tosi im Interview mit Promiflash: "Das hat einfach gar nichts mit 'The Voice' zu tun oder dass ich so viele Follower jetzt habe – ich habe einfach meinen Account und sie ihren!" Er sei zudem nicht der Typ dafür, ständig öffentliche Liebesbekenntnisse oder Pärchenfotos zu posten: "Wir behalten das für uns!" Seine Freundin unterstütze ihn aber sehr bei seiner TV-Teilnahme.

Dass Tosari seine Freundin lieber aus der Öffentlichkeit hält, ist kaum verwunderlich: Schließlich ist der Lockenkopf durch seine Zeit bei "The Voice" plötzlich ziemlich bekannt. Über 20.000 Menschen folgen ihm alleine auf Instagram – und rufen während der Liveshow am Sonntag vermutlich fleißig für ihn an.

ProSieben / Richard Hübner "The Voice of Germany"-Coaches 2020

Instagram / tosi.u Tosari Udayana, Musiker

ProSiebenSAT.1 Tosari Udayana, "The Voice of Germany"-Kandidat 2020

