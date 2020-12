Perfomance-Panne bei Tosari Udayana! Eigentlich lief das Finale sehr gut für den diesjährigen The Voice of Germany-Teilnehmer an: Er brachte seine Cover vom globalen Beyoncé (39)-Hit "Halo" und sein Duett mit Joy Denalane (47) super über die Bühne. So glatt sollte es aber nicht weiterlaufen. Bei der Performance mit seinem Mentor Mark Forster (37) erlaubte sich der süße Nachwuchssänger einen ordentlichen Patzer.

Tosari und Mark durften nämlich zum ersten Mal live ihre gemeinsame Single "Right Here" darbieten. Doch dem Schützling scheint der Song noch nicht ganz so gut zu liegen – er verpasste seinen Einsatz. Der Wuschelkopf musste ein zweites Mal einsetzen, dafür gab es von Mark aber gleich einen Lufttritt. Von da an lief die Performance aber reibungslos und die Zuschauer konnten den Track ohne weitere Unterbrechungen genießen.

Tosari nahm nach der Perfomance zwar gleich die Schuld auf sich, gab aber auch an, dass es Probleme mit dem Headset gab. Von den Coaches auf den Jurypult hagelte es trotzdem Lob. "Du hast es geschafft mit Mark Forster zu singen und dir geht es noch gut", witzelte Rea Garvey (47).

ProSiebenSAT.1/Claudius Pflug "The Voice of Germany"-Finalist Tosari

ProSiebenSAT.1/Claudius Pflug Tosari Udayana beim "The Voice of Germany"-Finale

ProSiebenSAT.1/Claudius Pflug Die "The Voice of Germany"-Juroren 2020

