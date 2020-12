Sarah Connor (40) drückt einem The Voice of Germany-Kandidaten ganz besonders die Daumen! Die Sängerin ist im großen Finale der Gesangsshow zu Gast – und performt mit der Teilnehmerin Paula Dalla Corte einen Song. Doch die Schweizerin hat große Konkurrenz: Auch Tosari Udayana, Alessandro Pola und Oliver Heinrich und Mael und Jonas kämpfen um den Sieg. Aber wem spricht Sarah die größten Chancen zu?

Auf Instagram teilte die Sängerin nun ein Bild von sich in einem "The Voice"-Jurystuhl. Dazu schrieb sie: "Also wenn ich hier Chef wäre, würde Paula heute Abend gewinnen." Da es in der Show aber um die Anrufe die Zuschauer gehe, bat Sarah ihre Fans, für Paula anzurufen. Sie werde mit der 19-Jährigen das Lied "Bye Bye" singen. "Und ich kann euch schon sagen, das Mädel ist Bombe!", fügte die Delmenhorsterin hinzu.

Wie sehr sich Sarah auf den gemeinsamen Auftritt mit der Schweizerin freut, machte sie schon am Samstag nach ihrem Schlag den Star-Auftritt deutlich. Dabei betonte sie, dass sie es sich sehr wünsche, dass Paula die Show gewinne. Dabei scheint die Blondine die Nase bei den Fans ohnehin schon vorn zu haben: 42,6 Prozent der Teilnehmer einer Promiflash-Umfrage sind der Meinung, dass Paula die Show gewinnt.

Anzeige

ProSiebenSAT.1/Claudius Pflug Die "The Voice of Germany"-Finalisten, 2020

Anzeige

Instagram / akutepoli Paula Dalla Corte, Talent bei "The Voice of Germany"

Anzeige

ProSiebenSAT.1/Claudius Pflug Paula Dalla Corte im Halbfinale von "The Voice of Germany"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de