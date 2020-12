Das Finale von The Voice of Germany steht vor der Tür! Am 20. Dezember wird der Gewinner der diesjährigen Staffel des Erfolgsformates gekürt. Diese fünf Kandidaten haben die Zuschauer im Halbfinale überzeugt und es in die Endrunde geschafft: Alessandro Pola, Tosari Udayana, Paula Dalla Corte, Oliver Henrich sowie das Duo Mael und Jonas. Wie reagierten die Finalisten auf ihren Einzug ins große Finale der Jubiläumsstaffel von "The Voice of Germany"?

Der Sender Sat.1 gab in einer Pressemitteilung nun die ersten Aussagen der Kandidaten nach der Entscheidung bekannt. Das blonde Ausnahmetalent Paula aus dem Team von Rea Garvey (47) und Samu Haber (44) verriet, dass sie niemals erwartet habe, so weit zu kommen: "Ich finde es krass, dass ich Runde für Runde weiterkomme. Das ist crazy", betonte die erst 19-Jährige. Damit ist sie dieses Jahr auch die einzige Frau, die es in die Schlussrunde geschafft hat. Tosari, der für Mark Forster (37) antritt, finde die Entscheidung der Zuschauer ebenfalls "krass": "Ich werde es wahrscheinlich im Finale immer noch nicht verarbeitet haben", fügte der Sänger mit balinesischen Wurzeln erstaunt hinzu. Erst als Nachrücker durfte Oliver ins Halbfinale einziehen. Zum Glück, denn dort konnte er die Fans vor den Fernsehern überzeugen und sogar die Endrunde erreichen. Der Rocker erklärte, dass er überglücklich sei. Er kämpft für Stefanie Kloß (36) und Yvonne Catterfeld (41) in der letzten Folge der Staffel.

Für das Team Nico Santos (27) steht dieses Jahr sogar ein Duo im Finale. Mael und Jonas überholten ihren Mitstreiter Nico Traut mit den Anrufen nur knapp im Halbfinale: "Dass 0,9 Prozent mehr dachten, dass sie uns geil finden – da waren wir ziemlich baff“, erzählten sie im Interview. Von der Comeback-Bühne für Team Michael (30) singt der Lehrer Alessandro im Finale. "Es ist total schön zu wissen, dass wahrscheinlich alle meine Schüler ganz oft angerufen haben. Ich konnte es im ersten Moment nicht fassen, aber dann dachte ich: Geil, der Traum geht weiter!", teilte auch er enthusiastisch mit.

