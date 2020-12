Das geht jetzt aber ziemlich flott! Erst in der vergangenen Woche endete die aktuelle Staffel von Die Bachelorette mit einem Happ End. Melissa (25) entschied sich für Leander Sacher (23), mit dem sie tatsächlich auch immer noch zusammen ist. Doch Fans der beliebten Kuppelshow kommen schon bald wieder auf ihre Kosten – der neue Bachelor Niko Griesert steht mit seinen Rosen in den Startlöchern und wird sich bereits in wenigen Wochen auf die Suche nach seiner Traumfrau begeben!

Auf Instagram bestätigte RTL jetzt, wann die erste Folge im TV laufen wird. "Das neue Jahr startet rosig! Denn schon am 13. Januar geht die Liebessuche mit unserem neuen Bachelor Niko los", heißt es in dem Netz-Beitrag. Dazu teilt der Sender einen kurzen Clip mit dem Rosenkavalier, der offenbar schon ziemlich heiß darauf ist, sich zu verlieben. Welche Singleladys um Nikos Herz kämpfen werden, ist bislang allerdings noch topsecret.

Wo genau die kommende Staffel produziert wird, ist ebenfalls nicht en détail bekannt. Zwar hieß es bereits vor einigen Wochen, dass die Dreharbeiten aufgrund der aktuellen Gesundheitslage erstmals in Deutschland stattfinden – welche Städte der smarte Junggeselle mit seinen Kandidatinnen unsicher macht, bleibt aber unter Verschluss.

